Guerre en Ukraine: l’attaque nocturne de drones «la plus importante» sur Kiev depuis le début du conflit

Les autorités ont enregistré à ce stade deux morts et trois blessés à Kiev.

« Il s’agit de l’attaque de drones la plus importante contre la capitale depuis le début de l’invasion » russe, a déploré l’administration militaire régionale sur Telegram, précisant que celle-ci « s’est déroulée en plusieurs vagues, et l’alerte aérienne a duré plus de 5 heures ! ».