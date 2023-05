Le monde du cinéma en deuil: Gary Kent, l’acteur et cascadeur qui avait inspiré un personnage campé par Brad Pitt, est mort à l’âge de 89 ans

C’est au « Hollywood Reporter » que le fils de Gary Kent, Chris, a annoncé le décès de son père. L’acteur et cascadeur était âgé de 89 ans et résidait dans un établissement de soins assistés au Texas. Selon « The Austin Chronicles », il sera incinéré et ses cendres seront dispersées dans l’océan Pacifique. L’homme laisse derrière lui six enfants, Chris, Greg, Colleen, Andrew, Alex et Michael, et quatre petits-enfants.

Gary Kent est né en 1933, dans l’Etat de Washington. Après des études de journalisme, il décidera de quitter les bancs de l’école pour entrer dans la Naval Air Force, au Texas. Peu après, il déménagera à Hollywood pour entamer une carrière de cascadeur. Dans les années 1960, il parviendra à se faire un nom sur les plateaux de tournage. Il souffrira tout de même de nombreuses blessures. Sur le tournage de « Hells Angels on Wheels », il s’était tranché le bras sur du verre brisé. Sur celui de « The Savage Seven », il fut écrasé par une moto.