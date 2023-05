Suicide d’un détenu à Saint-Gilles: il avait agressé un gardien de la prison de Namur

Lire aussi Une nouvelle agression d’un gardien à la prison de Namur: «Il a reçu de nombreux coups de poing et des coups de fourchette»

« Il a reçu de nombreux coups de poing ainsi que des coups de fourchette dans son omoplate. Il est également ouvert à l’arcade et a de nombreux hématomes au visage et sur le corps. Nous avons évité le pire », nous confiait alors Arnaud Henin, délégué syndical CGSP. Le détenu avait en effet été maîtrisé et placé au cachot.