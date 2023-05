Libération d’Olivier Vandecasteele: l’Iran n’avait plus beaucoup de patience, selon Alexander De Croo

Incarcéré dans des conditions inhumaines pendant 455 jours, l’humanitaire belge «était vraiment dans un état (de santé) difficile et on savait qu’il n’y avait plus beaucoup de patience de l’autre côté», a expliqué M. De Croo, interrogé au départ des 20 km de Bruxelles. Utiliser la procédure de transfèrement aurait créé «du danger pour Olivier, car on aurait eu besoin de semaines de débat», selon le chef du gouvernement.

Olivier Vandecasteele a été échangé avec le diplomate iranien condamné pour terrorisme Assadolah Assadi. Quant à savoir si le gouvernement n’aurait pas pu recourir plus tôt à l’article 167 (qui confie à l’exécutif la conduite des relations extérieures de la Belgique) pour sortir Assadi de sa cellule et le transférer, «on voulait suivre une procédure parlementaire, le faire dans le cadre de la loi et de manière démocratique ; le débat au Parlement n’a pas été évident, mais il y avait une majorité pour utiliser cet accord de transfèrement».