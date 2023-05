Le plan provisoire de stationnement, à Verviers, n’emballe pas tout le monde: «Pour des motifs électoralistes, on se retrouve dans un statu quo»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des sujets comme ça qui ne feront jamais l’unanimité. C’est le cas du parking à Verviers. Le plan de stationnement, dévoilé en janvier dernier, en a fait les frais et a été envoyé dans les limbes. Mais, comme la privatisation se termine en août et repasse dans le giron public, la Ville a bien dû prévoir un plan temporaire. Il passera lors du conseil communal du mardi 30 mai prochain. Et, à nouveau, il est loin de satisfaire tout le monde…