Le motard sans casque qui a percuté un bus à Bressoux est décédé

Samedi, vers 21h, une collision entre un bus et une moto s’était produite au carrefour formé par l’avenue Winston Churchill et la rue du Bouhay, à Bressoux.

La police de Liège et les services de secours étaient intervenus immédiatement pour porter secours au motard, grièvement blessé. Il s’agissait d’un homme de 49 ans qui se trouvait à une quarantaine de mètres de chez lui lorsqu’il a percuté le bus. Au moment de l’impact, le motard ne portait pas de casque.

Choqué par la scène, le conducteur du bus a été soumis aux tests « alcool » et « stupéfiant » habituels mais ces derniers se sont révélés négatifs.

Il ressort également de ce dossier que la moto a percuté le bus à hauteur des portes à l’arrière et que le motard ne portait pas de casque.

Le parquet de Liège a été averti de cet accident et un expert automobile a été dépêché sur les lieux afin de mieux comprendre cet accident et de, notamment, vérifier des éléments tels que la vitesse des véhicules impliqués.

La cause de cet accident mortel sera donc à chercher ailleurs. Une voiture avec une caméra embarquée qui circulait à proximité du lieu de l’accident a, semble-t-il, filmé l’accident. L’analyse de ces images par l’expert devrait permettre d’y voir plus clair au sujet des responsabilités des uns et des autres. Enfin, des prélèvements post mortem ont été réalisés sur le motard afin de savoir si ce dernier pilotait sous l’influence d’une quelconque substance.