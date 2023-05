Un SDF arrêté après un vol avec violences commis au Proxy Delhaize du boulevard Saucy à Liège

Samedi, les policiers de Liège ont été requis pour un vol avec violences commis au magasin « Proxy Delhaize » situé au nº 20 du boulevard Saucy en Outremeuse.

Les violences résident dans le fait que le voleur a bousculé la caissière pour assurer sa fuite. L’homme, qui n’a pas de domicile fixe, a finalement été interpellé. S’il reconnaît, sans difficulté, le vol de denrées alimentaires et de bières, il conteste, avec force, les violences exercées. La caissière n’a d’ailleurs pas d’incapacité de travail et elle ne semblait pas se plaindre de blessures même si on, imagine bien que le moment n’était pas très agréable à vivre.