Via son ami, Olivier Vandecasteele réagit pour la première fois à sa libération: «Je suis très impatient d’être parmi vous, mais je dois encore limiter mes mouvements et mes contacts»

« Depuis mon retour en Belgique, je découvre l’ampleur du soutien apporté pendant 15 mois. Cela me touche énormément. Cela me fait pleurer plusieurs fois par jour. En un mot : merci », a pour la première fois réagi Olivier Vandecasteele.

Il ajoute : « Je suis très impatient d’être parmi vous, mais je dois encore limiter mes mouvements et mes contacts, afin de pouvoir reprendre une vie normale dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré. « Je veux donc passer les premières 48 heures avec ma famille et passer un examen médical (…) Voyons le bon côté des choses, cela signifie que je me repose afin de pouvoir faire la fête avec vous dans un avenir proche. Marchez ! Courez ! Transpirez ! Et dites bonjour à la belle Bruxelles de ma part ».