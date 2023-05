Primoz Roglic remporte le Giro 2023, Mark Cavendish s’offre la dernière étape au sprint

Primoz Roglic a remporté le 106e Tour d’Italie (WorldTour), à l’issue de la 21e et dernière étape courue dimanche sur 126 kilomètres dans et autour de Rome. Le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a décroché la victoire d’étape dans un sprint massif, devant le Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek-Segafredo) et l’Italien Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) a fini neuvième.

Au classement général, le Slovène de la Jumbo-Visma s’est imposé avec 14 secondes d’avance sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), et 1 : 15 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Le coéquipier de Thomas, Laurens De Plus, a terminé 10e et premier Belge.