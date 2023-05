Yves Lecoq fauché? L’imitateur évoque ses problèmes financiers: «J’ai tout vendu à bas prix, j’ai encore des dettes» (vidéo)

Cela faisait un petit temps qu’on n’avait plus vu Yves Lecoq. Après avoir incarné des tonnes de voix dans « Les Guignols de l’info » (dont celle de PPDA) de 1988 à 2018, et animé l’émission « Les Grands du rire » sur France 3, l’humoriste était revenu en 2019 dans « Mask Singer », sous le costume du Dino. On l’avait également aperçu dans un épisode de « Capitaine Marleau » l’année suivante. Mais depuis, plus rien. Jusqu’à ce samedi soir, dans « TPMP People » sur C8, où l’imitateur était invité pour parler de ses problèmes financiers.

On le sait, Yves Lecoq est amateur de belles demeures et plus particulièrement, de châteaux, dans lesquels il avait souhaité investir alors au sommet de sa gloire. « Comme je gagnais bien ma vie avec tout ce que je faisais, tout passait dans les travaux », a-t-il expliqué sur le plateau de C8. « Je n’avais pas un sou de côté. D’ailleurs, j’ai eu tort, j’aurais pu mettre quand même 500 balles de côté pour au moins avoir de l’argent quand j’avais des problèmes… »