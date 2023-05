L’IRM émet une alerte sur la Belgique et met en garde contre le «tueur silencieux»

L’IRM met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone ce vendredi. Chaque année, le tueur silencieux fait plus de mille victimes en Belgique, dont 2 à 3 % décèdent. Dans quelles circonstances y a-t-il un danger d’empoisonnement au CO ? « Les accidents par monoxyde de carbone surviennent surtout durant la saison de chauffe, entre les mois d’octobre et de mars. La plupart des intoxications surviennent à la maison et sont dues à un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude. Les poêles individuels sont plus souvent impliqués que les installations de chauffage central. Les intoxications dans les salles de bain sont en général causées par un chauffe-bain au gaz. », explique l’IRM sur son site.

Toutefois, « un empoisonnement au CO peut cependant arriver par n'importe quel temps. La ventilation d'une pièce dans laquelle se trouve un chauffe-eau est toujours importante. Une bonne aération est donc indispensable. » « Le risque d'empoisonnement au CO est plus haut lors d'inversion de températures. C'est une situation atmosphérique dans laquelle une couche d'air chaud se déplace sur une couche d'air froid à la surface terrestre. De cette manière, la température augmente avec l'altitude alors que normalement elle doit diminuer. Sous cette couche d'air plus chaud, s'accumulent des gaz comme le monoxyde de carbone (CO). Dans certains cas, il n'y a pas assez de vent pour disperser ces gaz. »

« Le CO est un gaz toxique. Il est incolore, inodore, insipide et non irritant, ce qui explique son nom de « tueur silencieux ». Le CO est libéré lors de la combustion incomplète (par manque d’oxygène) de gaz, de mazout, d’essence, de bois ou de charbon. On peut parfois soupçonner sa présence en percevant l’odeur d’autres produits de combustion. »