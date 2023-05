Cette vidéo qui tourne boucle et que Nabilla aurait préféré garder secrète: «L’influvoleuse fait la manche» (vidéo)

Aïe, c’est ce qui s’appelle « descendre d’un étage ». Prête à tout pour les likes et les abonnés sur Instagram, Nabilla n’aurait peut-être pas dû demander cette photo qui aujourd’hui, lui porte préjudice sur les réseaux sociaux. Invitée au célèbre gala de l’amfAR, à Cannes, l’influenceuse en a profité pour remplir son carnet de selfies avec des stars internationales. Parmi lesquelles, l’épouse de Cristiano Ronaldo, Georgina…

Une vidéo qui tourne en boucle actuellement sur Twitter dévoile les coulisses de cette photo, qui en réalité, est tout sauf naturelle. En effet, on voit Nabilla quémander son cliché à l’épouse du footballeur, alors que celle-ci est à table et s’apprête à manger. S’ensuit une longue discussion entre les deux jeunes femmes, donnant l’impression que Nabilla a du mal à convaincre Georgina. Laquelle décide finalement de se lever et de faire plaisir à sa « fan ».