Baptême de l’air pour des jeunes porteurs de déficience mentale à Temploux: «C’était trop bien» (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À bord d’un petit avion, Audrey et sa sœur Mélanie, venues de Bruxelles, découvrent Namur vue du ciel : la Citadelle, les serres des fraises de Wépion, l’antenne des 7 Meuses. « Ça chatouille dans mon ventre », sourit Audrey lors des quelques petites turbulences. Leur pilote du jour n’est autre que Benjamin de Broqueville, administrateur délégué de l’Aérodrome de Temploux.

de videos

Audrey a partagé ce moment avec sa sœur Mélanie. - C.T.

Si Mélanie a pu participer à cette expérience unique, c’est parce que sa sœur est une personne « extraordinaire ». Audrey, comme une trentaine de ses copains de l’ASBL « No Limit 4 Us » basée à Rixensart, ont invité frères, sœurs et cousins, cousines à partager ce vol. L’association, qui propose des activités pour les adolescents atteints de déficience mentale et/ou physique, a répondu à l’invitation de Jean-Louis Lahaye, l’animateur de la RTBF.