Trente-six coureurs évacués vers l’hôpital aux 20 km de Bruxelles, dont trois cas graves

La majorité de celles-ci n’étaient nécessaires que pour des soucis bénins (plaies, légers malaises), mais 82 interventions concernaient des problèmes plus sérieux, essentiellement des malaises liés à une déshydratation ou à la chaleur. Trente-six personnes ont été transférées vers l’hôpital, parmi lesquelles deux ont été victimes d’un infarctus et une d’hypothermie.

Près de 40.000 participants aux 20 kilomètres de Bruxelles, la course à pied la plus populaire de la Région bruxelloise, se sont élancés dimanche matin à partir de 10h00 du Parc du Cinquantenaire. Plus précisément, ce sont 33.000 coureurs et 5.600 marcheurs qui étaient présents sur la ligne de départ. Parmi ceux-ci, certains avaient choisi de courir sous le nom des quelque 500 entreprises, institutions ou associations représentées sur la course.