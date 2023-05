GP de Monaco: nouvelle victoire de Max Verstappen, qui remporte une course perturbée par la pluie

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Monaco de Formule 1, sixième manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de 3,337 kilomètres dans les rues de Monte-Carlo. Le double champion du monde en titre, leader du championnat, a devancé au terme d’une fin de course perturbée par la pluie l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine).

Max Verstappen a géré sa fin de course sur le circuit glissant, pour finir avec plus de 27 secondes d’avance sur Alonso, suivi d’Ocon. L’Espagnol a réussi son meilleur résultat depuis son arrivée chez Aston Martin, et le Français a empoché le premier podium de la saison pour Alpine. Parti cinquième, Hamilton a fini quatrième avec le tour le plus rapide, devant son coéquipier chez Mercedes, George Russell.