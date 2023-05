Le président du PS Paul Magnette n’exclut pas une cure d’opposition au fédéral

C’est ce qu’il a indiqué dimanche sur le plateau de L’Invité (RTL-TVi).

M. Magnette et le président de la N-VA Bart De Wever avaient discuté en 2019 pendant la période de formation du gouvernement, et avaient été nommés par le Roi pour une mission de préformation à l’été 2020. «On n’a trouvé aucun accord, il y a eu un respect mutuel, c’est tout, mais on n’a trouvé et on ne trouvera jamais aucun accord», a résumé ce dimanche le socialiste.