Karel Geraerts après le partage arraché par l’Union à l’Antwerp: «On a peut-être pris un avantage moral sur eux, mais il n’y a pas de champion moral»

Forcément fier de ses troupes après ce partage tombé du ciel qui laisse encore des perspectives de titre, Karel Geraerts a pris le temps avant de se présenter en conférence de presse. Pour profiter. Pour souffler et laisser souffler son cœur mis à rude épreuve au cours d’un match haletant.

« Ce ne fut ni un match aisé ni le meilleur de notre part, expliquait le T1 saint-gillois. Il y a eu un peu voire beaucoup de stress chez certains, sans doute, mais on a aussi connu beaucoup de coups durs. La blessure de Teuma, celle de Van der Heyden (NDLR : et de Vertessen), la carte rouge de Lynen - que je n’ai pas encore revue et sur laquelle je ne me prononcerai pas –, le fait que comme vous avez pu le voir, Boniface n’était pas au top et puis ce but qui est tombé très tôt dans la rencontre. Malgré ces circonstances guère évidentes, on a senti que ce groupe avait beaucoup de confiance et de résilience. Je ne m’explique pas vraiment pourquoi mes joueurs parviennent à se sortir de ce genre de situations délicates si ce n’est que le groupe est solide, uni et s’entraîne comme il joue, en essayant toujours de gagner, peu importent les circonstances. Et puis vous avez vu l’apport de ceux qui sont d’habitude moins en évidence ? Sykes ne joue pratiquement plus depuis des mois et a montré toute son importance. Nilsson s’est battu durant tout le match comme un lion, El Azzouzi a prouvé qu’il était un titulaire en puissance malgré le contexte. Quand il est arrivé chez nous, c’était un gamin. Aujourd’hui, il est devenu plus mature, plus calme et nous rendra encore de fiers services à l’avenir. »