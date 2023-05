Dimitri, de Wervicq, victime d’un acte de violence gratuite sur la route en rentrant du travail et laissé pour mort: «Je ne connais pas cet homme et je n’ai rien fait de mal. Alors pourquoi s’est-il déchaîné sur moi avec tant de violence?»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Je ne connais pas cet homme et je n’ai rien fait de mal non plus. Alors pourquoi s’est-il déchaîné sur moi avec tant de violence ? »

Dimitri, qui vit à la frontière de Wervicq et de Comines Warneton, tremble encore lorsqu’il raconte sa récente mésaventure.