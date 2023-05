Drame à Rouvroy: une jeune fille de 16 ans perd la vie dans un accident de la route

Dramatique accident de la circulation ce dimanche midi à Rouvroy. Une automobiliste circulait sur une route agricole entre les villages de Torgny et Lamorteau non loin de la frontière française lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier a percuté un poteau avant de terminer sa course sur le toit.

La conductrice circulait en présence de sa fille de 16 ans. Appelés sur place vers 12h11, les pompiers d'Étalle et Virton n'ont rien pu faire pour l'adolescente, décédée dans l'accident. Sa mère a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Les deux victimes étaient domiciliées en France. Avisé des faits, le parquet du Luxembourg a mandaté un expert automobile pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les services d'Orès sont également descendus sur place.