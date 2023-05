Playoffs 1: Genk revient dans la course au titre après sa victoire sur la pelouse de Bruges!

Genk a décroché une victoire très importante sur le terrain du Club Bruges (1-3) en clôture de la cinquième et avant-dernière journée de Champions Playoffs de la Jupiler Pro League dimanche. Un score qui maintient les espoirs de titre du club le week-end prochain en cas de victoire face à l’Antwerp et de partage ou défaite de l’Union contre Bruges. Au classement, Genk est troisième avec 45 points soit un de moins que l’Antwerp et l’Union juste devant.

Les Limbourgeois restaient solides défensivement durant le reste de la première mi-temps malgré plusieurs offensives brugeoises. Juste avant le repos, les ’Blauw & Zwart’ étaient proches de l’égalisation après une approximation devant le but de Genk mais l’arbitre signalait une sortie de but sur le centre de Meijer au début de l’action (44e).

Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Bruges trouver la faille sur un corner. Vanaken, pris entre plusieurs joueurs, arrivait à placer une tête synonyme d’égalisation (64e). Un quart d’heure plus tard, Hrosovsky, en deux temps sur une mauvaise remis dans l’axe de Nielsen, redonnait l’avantage à Genk (82e) avant de voir Paintsil s’offrir un doublé et un troisième but décisif dans cette rencontre (86e). Dans les dernières secondes, Rits pensait réduire l’écart pour Bruges mais son but était annulé par le VAR pour un hors-jeu durant l’action (90e+5).