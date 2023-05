Un trentenaire poignardé à proximité du théâtre royal flamand dans le centre-ville de Bruxelles!

Un trentenaire a été poignardé au cours d’une bagarre dans la nuit de vendredi à samedi, à hauteur du carrefour formé par le quai aux Foins qui prolonge la rue des Echelles et la rue de Laeken, dans le quartier Alhambra, à proximité du théâtre royal flamand et de la station de métro Yser, dans le centre-ville de Bruxelles. « Le samedi 27 mai 2023, vers 02 h 45, la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles a été appelée au quai au Foin, à Bruxelles, pour une bagarre. Sur place, les policiers ont constaté un homme au sol, blessé à la suite d’une bagarre entre plusieurs personnes. Les secours ont immédiatement été appelés. La victime, âgée de 37 ans, a été transférée vers l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger», indique ce dimanche le parquet de Bruxelles.

Aucune interpellation

Et le parquet de Bruxelles d’ajouter : « Un périmètre d’exclusion judiciaire a alors été mis en place afin de préserver les traces utiles à l’enquête. Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, le visionnage des images de caméras de vidéo-surveillance et l’intervention du laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale. L’enquête se poursuit et, dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d’autres commentaires sur ce dossier ».