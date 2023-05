Ecolo formule trois propositions pour revitaliser la démocratie

Elles portent notamment sur l’inscription du « preferendum décisionnel » dans la Constitution. La population serait invitée à s’exprimer sur une palette de choix qui permet de dégager une hiérarchie entre différentes options. « C’est donc moins binaire que des référendums et permet l’expression de positions plus nuancées. Mais le referendum a également été plébiscité en AG. Ecolo a donc pris option pour intégrer ces deux outils de démocratie directe dans la Constitution. »

Ces propositions visent à instaurer « plus de participation, d’éthique et d’efficacité », selon la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, citée dans un communiqué.

L’AG a également adopté l’idée de créer un « droit d’initiative citoyenne » au niveau législatif. Tout citoyen pourrait soumettre une proposition de loi ou de décret pour qu’elle soit débattue et, le cas échéant, adoptée par le parlement concerné et mise en œuvre dans la foulée.

Les militants, élus et sympathisants des Verts francophones se sont aussi prononcés pour la mise en place d’une assemblée citoyenne permanente en remplacement du Sénat, dont le champ d’action couvrirait l’ensemble des compétences de l’État fédéral et des entités fédérées. Cette Assemblée citoyenne serait exclusivement composée de personnes tirées au sort. « Ce serait une première mondiale à l’échelle d’un pays », souligne Ecolo.

Enfin, une quatrième proposition devra être retravaillée. Elle porte sur la prise en compte des voix des abstentionnistes. « Le décrochage démocratique qu’elles expriment est un enjeu central » pour les écologistes. Le conseil de fédération du parti est appelé à trouver une modalité concrète.

« Ces dernières années, la crise de confiance des citoyens et citoyennes à l’égard des institutions et du monde politique a notamment été alimentée par la crise sanitaire, l’explosion des factures et les scandales politiques qui ont fait la une des journaux », selon les Verts.