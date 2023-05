«We Hive»: une véritable ruche créative va s’installer au-dessus de la gare d’Enghien

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’ici quelques jours, le 6 juin prochain, un tout nouvel espace dédié à l’entrepreneuriat sera inauguré à Enghien, plus précisément au premier étage du bâtiment de la gare : « We Hive », que l’on peut traduire en français par « Nous, la ruche ».

Les locaux ont été loués à la SNCB par l’association Creative District, active principalement sur Bruxelles depuis 2012, et qui s’est donnée pour mission de promouvoir et développer l’entrepreneuriat, particulièrement dans les industries créatives culturelles et dans l’innovation sociale.