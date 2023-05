Elise Mertens qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros: «Ce qui m’a le plus satisfait? D’avoir gagné»

Elise Mertens (WTA 28) ne retenait qu’une chose, dimanche à Paris, « la victoire », après sa qualification pour le deuxième tour à Roland-Garros. La Limbourgeoise, 27 ans, a battu sans briller la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136), 25 ans, lucky loser des qualifications, 6-1, 6-4 sur le Court N.7.

« Ce qui m’a le plus satisfait ? D’avoir gagné », a-t-elle confié, sans faux fuyants. « Comme tout le monde a pu le voir, ce n’était pas mon meilleur match de l’année. Mais c’est un tournoi du Grand Chelem. Et une victoire est une victoire. Je prends tout ce qui vient. J’ai deux jours pour peaufiner mon jeu et cela ne peut qu’aller mieux. Je savais que je ne serai peut-être pas prête pour dimanche, parce que j’ai dû prendre un peu de repos (en raison d’une gêne à l’épaule, ndlr). Mais en général, je suis le genre de joueuse qui grandit dans un tournoi. Et je regarde le côté positif des choses. »