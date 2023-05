Tour final de P3 - Ellezelles méritait tellement mieux face à Marcinelle (toutes les photos)

Ellezelles 0 Marcinelle 1 Le but : 33e Meunier Ellezelles : Defrançois, Flament, Notté, Fleury (83e Risselin), Vanderroost (83e Carton), Dewulf, Neukermans, Roelandt, Nguegoh, Hajaje, Flamant (64e Cauchie) Marcinelle : Tordeur, Courbet, Andries, Brennet, Lo Manto (86e Midulla), Meunier (90e Vilain), Sommeville, Lefevre(62e Boubeche), Fanizzi, Rosolen, Gerodez Cartes jaunes : Fanizzi, Gerodez, Midulla Arbitre : M. Vocale

Christophe Caulier

Que le foot est cruel ! Les Ellezellois en ont fait l’amère expérience en ce dimanche de Pentecôte puisqu’ils ont tout mis en oeuvre pour remporter cet ultime match de tour final face à Marcinelle, donnant un accès direct à la P2. Mais les hommes d’Yves Moreau ne sont jamais parvenus à trouver l’ouverture alors que les visiteurs ont marqué sur leur seule occasion, une tête de Meunier déviée par Flament, prenant ainsi son propre gardien à contre-pied ! « Nous avons au moins eu 6 ou 7 occasions franches sans réellement inquiéter le gardien. Nous devions clairement faire mieux dans ce secteur », regrette Julien Notté, ailier du RFCE. « Pourtant, nous avions la hargne. Bravo quand même à Marcinelle qui nous a proposé un bloc compact et solidaire.

Ellezelles a pourtant dominé une large partie du match. - BL

Pourtant plus à l’aise techniquement et physiquement, les « Bleus » ont eu les occasions pour revenir au score. Mais Flamant, Neukermans, Notté ou encore Hajaje ont parfois manqué de lucidité dans le dernier geste. « Nous sommes très déçus. Aussi pour nos supporters qui nous ont soutenus lors de la saison et dans ce tour final. Si nous restons en P3, nous viserons la montée et j’espère ne plus devoir passer par le tour final », soupire-il.