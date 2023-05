Coup de gueule de Mehdi Mrakha, cafetier, président de l’UCIL: «On travaille au quotidien avec la peur du contrôle»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi, la police de La Louvière, a fait enlever la terrasse de Mehdi Mrakha, cafetier louviérois, président de l’UCIL, l’union des commerçants louviérois « J’ai très certainement oublié de faire la demande annuelle », reconnaît le cafetier qui ajoute toutefois que c’est la goutte qui a fait déborder le vase. « On pouvait juste me le signaler et me laisser le temps de me mettre en ordre… », s’exclame le président de l’UCIL