Terrible nouvelle pour Leicester et ses Diables rouges: malgré leur victoire contre West Ham, les Foxes sont relégués en Championship!

Le conte de fée est terminé pour Leicester City. L’improbable champion d’Angleterre en 2016 est officiellement relégué en Championship, malgré sa victoire face à West Ham ce dimanche. Les Foxes, où évoluent Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes, buteur ce dimanche, devaient à tout prix s’imposer et espérer un faux pas d’Everton contre Bournemouth dans le même temps pour sauver leur peau et se maintenir en Premier League.

Mais les Toffees, avec un assist d'Amadou Onana, l'ont emporté devant leur public (1-0) et ont assuré in extremis leur maintien dans l'élite anglaise, reléguant ainsi Leicester et ses Diables rouges en deuxième division.