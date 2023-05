Décathlon: Jente Hauttekeete franchit la barre des 8.000 points

« Mon objectif était de dépasser les 8.000 pts et je suis très heureux d’y être arrivé, avec trois records personnels dans les épreuves individuelles… et un record personnel en décathlon », a-t-il déclaré. « Ma première journée a été super, la deuxième un peu plus difficile, notamment à la perche, quand j’ai dû changer de gaule à 4,80 m, et au javelot, où j’ai perdu pas mal de points. Je sais donc que je peux mieux faire. »