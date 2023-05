Face à un «no show» dans leur resto, Jérôme et Greg affichent leur cliente qui avait réservé pour 15 personnes et n’est jamais venue: «Merci pour votre éducation Madame! Merci de prendre les restaurateurs pour des moins que rien!»

« Merci pour votre éducation Madame ! Merci de prendre les restaurateurs pour des moins que rien ! »

Sur sa page Facebook, le restaurant L’Anecdote au Havre en France indique se sentir « en colère » sur son post. Comme de nombreux autres restaurateurs, mais aussi d’autres secteurs d’activité, Jérôme Delamare et Greg Chenel, les deux patrons de L’Anecdote, sont trop souvent confrontés au « no show », ou « lapins » en bon français. Cet anglicisme désigne le fait de prendre un rendez-vous ou une réservation et de ne pas l’honorer sans même prévenir.