«Demi-tour sur l’autoroute. Incroyable. Je n’en peux plus de la route!»: cette photo laisse penser qu’un routier inconscient s’est engagé sur l’A4 à contresens ce vendredi, et pourtant…

C’est une photo prise par un routier qui circulait sur l’A4 entre Reims et Châlons-en-Champagne, en France, vendredi après-midi 26 mai. Il l’a ensuite publiée sur Facebook pour partager sa colère et son incompréhension. « Demi-tour sur l’autoroute à Reims. Incroyable. Vivement la retraite je n’en peux plus de la route », s’énerve le camionneur.

Sur le cliché, ne voit-on pas un poids lourd garé sur la bande d’arrêt d’urgence à contresens ? Heureusement, il n’y a plus de danger, les gendarmes sont arrivés et ont mis leur véhicule en protection devant le camion, comme l’écrit L’Union.