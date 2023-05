La lutte pour le titre de champion de Belgique plus indécise que jamais: voici tous les différents scénarios lors de l’ultime journée des Playoffs 1!

Le suspense est à son comble en Pro League ! À une petite journée de la fin des Playoffs, trois équipes peuvent encore rêver du titre, à savoir l’Antwerp, l’Union et Genk. Le partage entre les Anversois et les Unionistes a permis à Genk, vainqueur quelques heures plus tard au Club de Bruges, de revenir à un petit point des deux premiers du classement et de pouvoir raisonnablement rêver du titre lors de l’ultime journée de championnat, le week-end prochain.

Rendez-vous à 18h30 dimanche prochain pour le dénouement de la saison qui s’annonce épique. Genk accueillera l’Antwerp pendant que l’Union recevra le FC Bruges. On fait le point sur les scénarios.