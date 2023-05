Le coup de gueule de Benjamin Maréchal: «Oui, en Belgique, c’est compliqué de partir en voiture électrique!»

Primo, j’adore mon électrique. Deuxio, je sillonne la Wallonie de long en large depuis un an. Tertio, j’étais en tournage au fin fond de la E411 cette semaine. Alors la nullité du réseau wallon, je connais.

En photo, la carte des bornes de recharge électrique entre Saint-Hubert et Namur. Sur papier, on croit qu’il y en a beaucoup. Dans les faits, j’ai sélectionné les bornes dont la puissance est supérieure à 44 kW. Pour faire simple, les bornes de 22 kW tu y passes la nuit, les bornes de plus de 100 kW tu peux vraiment recharger à vive allure et la borne de 300 kW, ben c’est l’orgasme.