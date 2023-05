On va parler de basket sur Télésambre ce lundi soir

Dans son émission mensuelle dont nous sommes partenaires, la rédaction sportive de Télésambre traitera ce lundi soir (en boucle à partir de 18h25) du « renouveau du basket carolo », ce qui inclut, outre le Spirou, Fleurus et Pont-de-Loup alors que Mont-sur-Marchienne continue à occuper une place de choix dans ce paysage.

On précisera que cette émission a été enregistrée avant la montée de Fleurus en R2 et avant celle de Charleroi Expérience Performance en R1. Ces magnifiques résultats prouvent, si besoin en était, que l’intitulé de ce Tous Terrains Le Club est plus que jamais d’actualité…