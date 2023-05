Elections en Turquie: Alexander De Croo félicite Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection

« Félicitations M. Erdogan pour votre réélection. La Belgique et la Turquie sont des partenaires solides et nous allons poursuivre notre travail ensemble – de manière bilatérale et au sein de l’OTAN – pour une Europe et un monde stable », a commenté le libéral belge dans un message posté sur Twitter dimanche soir.

Selon les résultats portant sur plus de 98 % des bulletins, publiés par l’agence officielle turque Anadolu, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 52,1 % des suffrages contre 47,9 % à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.