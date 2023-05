Lorie devient Youtubeuse: la chanteuse lance son propre concours d’anecdotes et rassemble plus de 100.000 abonnés (vidéos)

Chanteuse, danseuse, comédienne… et vidéaste ! Lorie a plusieurs cordes à son arc et nous le prouve sur YouTube.

L’interprète de « Sur un air latino » s’est lancée sur la plateforme il y a deux mois, avec une vidéo intitulée « Je vous emmène dans les coulisses des Enfoirés ». Un vlog de 22 minutes dans lequel Lorie nous fait visiter les backstages du show auquel elle participe depuis plus de vingt ans. Elle nous présente à la fois les techniciens du spectacle et ses amis artistes sous un nouveau jour, comme Claudio Capéo, Amel Bent, Jenifer, Sofia Essaïdi et Claire Keim. Caméra à la main, la jeune quadra est devenue une vraie vlogeuse.