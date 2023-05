Vitaa surprend ses fans avec une vidéo choc : la chanteuse simule son enterrement et amorce sa fin de carrière! (vidéo)

L’interprète de « A fleur de toi » y est présentée morte, vêtue de blanc, allongée sur un cercueil couvert de pétales de roses. À ses côtés, une autre Vitaa, tout en noir et en larmes, assistant à son propre enterrement accompagnée de ses amis artistes Slimane et Amel Bent , qui font chacun une brève apparition dans cette vidéo cumulant déjà plus d’un million de vues.

Le titre « Charlotte » sera également celui de son prochain album solo, à paraître le 6 octobre prochain. Un cinquième opus qui s’annonce assez introspectif et qui pourrait bien être le dernier de la carrière de Vitaa. On comprend donc encore mieux le symbole des funérailles.

Dans une interview pour SudInfo, il y a un an, la chanteuse déclarait : « Mon prochain album sera certainement le dernier ». Avant de poursuivre : « Je ne dis pas ça pour faire de la com’. (…) Je suis une fille très simple. Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je ne traîne pas dans les soirées, je suis assez sauvage. (…) Je prends moins de plaisir à courir partout, à faire de la promo… J’ai une famille, j’avance en âge, et j’ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare. »