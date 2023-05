Un concert (un peu trop) intimiste de la star mondiale du jazz, Diana Krall, dans un Forum plein à craquer

Il faut dire que l’artiste du jour n’était pas n’importe qui puisqu’il s’agissait de LA star mondiale du jazz, la canadienne Diana Krall (58 ans), « grammysée » à plusieurs reprises. Avec ses trois musiciens hors pair à la guitare, à la contrebasse et à la batterie, sa voix suave et son piano ont enchanté les inconditionnels du jazz, très nombreux dans la salle.

À part l’une ou l’autre reprise jazzy dont elle s’était fait la spécialité, comme « I’ve got you under my skin » de Frank Sinatra ou « Let’s fall in love » d’Ella Fitzgerald, elle a laissé libre cours durant son heure et demie de concert à ses dernières compositions personnelles pour emmener les spectateurs dans son univers mélancolique.