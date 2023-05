Après sa défaite au premier tour de Roland-Garros, Yannis Demeroutis veut que David Goffin soit «totalement à la recherche de la performance»

Le Liégeois, 32 ans, ne désespère toutefois pas de relancer sa carrière et c’est pourquoi il a fait appel, comme soutien, au coach de ses débuts, Yannis Demeroutis, présent à Paris aux côtés de Germain Gigounon.

« David avait besoin d’un peu d’aide, d’un petit élan de fraîcheur », a expliqué le Thudinien, 52 ans. « Je connais Germain depuis longtemps. J’avais travaillé avec lui du temps où il était joueur. On pensait donc que c’était une bonne idée de collaborer. Et David s’y retrouve très bien. En tout cas, il y a une évolution. J’espère que cela va continuer et que ce match sera un tremplin. Si le discours est le même, peut-être qu’il sera parfois plus facile pour moi de faire passer des messages, vu que j’ai des cheveux gris (rires). Germain reste le coach principal. Il y aura des tournées où l’on voyagera ensemble et d’autres séparément. »