Christian Homsy devient le nouveau président de la société liégeoise Mithra

Réclamée à cor à cri par les actionnaires, la refonte du conseil d’administration de la société liégeoise Mithra est maintenant sur les rails. Après la nomination début avril d’un nouveau CEO, David Horn Solomon, c’est maintenant la présidence de ce conseil d’administration qui change de mains : Christian Moretti cède en effet sa place à Christian Homsy.

L’homme est loin d’être un inconnu dans le domaine des sciences de la vie, où il peut se prévaloir d’une expérience de plus de 30 ans. Fondateur, CEO par intérim et membre du conseil d’administration de la société de biotechnologie Capstan Therapeutics, il a également été fondateur, CEO et membre du conseil d’administration de la société belge de biotechnologie Celyad SA, cotée à la fois sur Euronext et le NASDAQ américain.