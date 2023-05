Philippe achète un MacBook à la Fnac et il va le regretter: 5.746 € d’assurance débités par un partenaire en moins de 6 mois, jusqu’à ce que compte de son fils soit déclaré à sec par la banque, «ils jouent sur l’inattention ou la naïveté»

Oui mais voilà : si le premier mois se révèle bel et bien gratuit, tout se gâte ensuite dans des proportions inimaginables. Le compte bancaire est prélevé à neuf reprises pour un total de 263 € dès janvier pour des « packs d’avantages » en téléphonie ou en informatique. « Ces contrats englobent des options qui partent un peu dans tous les sens, des choses dont on n’avait pas vraiment besoin », explique Philippe à nos confrères français.

La cadence des prélèvements va crescendo : 34 sont recensés par Philippe sur le seul mois de mars, et 24 entre le 1er et 19 mai… jusqu’à ce que le compte de son fils soit déclaré à sec par la banque. L’addition est très lourde : 5 746,33 € ont été débités en 116 prélèvements, le tout en moins de six mois.