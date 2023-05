«Je ne vous avais pas tout dit»: Stéphane Plaza dévoile les coulisses de son accident qui l’oblige à se déplacer avec une canne (vidéo)

Lire aussi «Nouvelle maison pour une nouvelle vie»: une émission avec Stéphane Plaza inspirée par Cristina Cordula?

L’agent immobilier apparaît en bonne forme, malgré son pied cassé. Sa démarche semble assurée et sa canne n’a plus vraiment d’utilité. Stéphane précise tout de même qu’en ce moment, « les cascades sont à l’arrêt, et pour un bon moment. » En réalité, l’accident de l’animateur aurait été bien plus grave qu’imaginé. « Je ne vous avais pas tout dit », amorce l’animateur. « Lors de mon périple à l’hôpital de Pontoise, l’anesthésie avait commencé à prendre effer au douzième point ! J’ai douillé », confie-t-il en légende de sa vidéo. Avant de conclure sur une note positive : « J’enferme vite ce souvenir dans un petit tiroir de ma mémoire, pour mieux profiter de l’instant présent et vous dévoiler les coulisses de ce tournage. »