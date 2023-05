Feux de forêts: l’Union européenne a doublé sa flotte de bombardiers d’eau en vue de l’été

L’été dernier, qui fut le plus chaud jamais enregistré en Europe, a vu partir en fumée 1,6 million d’hectares dans 45 pays, presque un record. Et en ce début d’année, le Portugal, l’Espagne, le sud de la France et le nord de l’Italie (malgré les récentes inondations) ont déjà connu de dures sécheresses.

« Cette année est déjà plus sèche que la moyenne. Et la sécheresse, combinée aux canicules que nous prévoyons, est un facteur important de feux de forêts », souligne le commissaire slovène, dans un entretien avec les agences de presse réunies dans l’European Newsroom (ENR).

La réserve stratégique de l’UE contre les feux de forêt a été renforcée : de 13 appareils, elle est passée à 28, à savoir 10 appareils de type Canadair, 14 avions légers et quatre hélicoptères. Les États membres peuvent y faire appel quand leurs capacités d’intervention sont dépassées et que d’autres États membres ne peuvent intervenir.

En outre, 400 pompiers de dix États membres sont envoyés préventivement au Portugal, en France et en Grèce, à la suite du succès d’un projet-pilote en Grèce. « Car chaque seconde compte dans un feu de forêt, et cela prend du temps d’accourir depuis l’autre côté de l’Europe », souligne le commissaire slovène.

Depuis 2001, l’aide de l’Union aux pays en difficultés est coordonnée par un mécanisme de protection civile. Son centre opérationnel est établi à Bruxelles et fonctionne 24 heures sur 24. Il reçoit les demandes d’assistance des pays de l’UE ou hors UE, les signale aux États membres et adapte les offres d’assistance aux besoins. Et ce non seulement pour des feux de forêts, mais aussi pour des catastrophes naturelles ou non, comme les inondations en Belgique en 2021 ou la guerre en Ukraine. Le budget de l’Union prend en charge une partie des coûts liés à l’aide apportée aux États membres.

Le centre est plus actif que jamais. « Depuis son lancement, le mécanisme est activé en moyenne vingt fois par an, donc une à deux fois par mois. Mais depuis l’entrée en fonction de cette Commission européenne, en 2019, il a déjà été activé plus de cent fois. Nous avons maintenant une à deux activations par semaine, cela vous donne une idée », expose Janez Lenarcic.

Il fait observer que plusieurs demandes d’un même pays pour une même crise sont comptabilisées comme une seule activation. L’Ukraine, par exemple, a envoyé plus de 120 demandes ou mises à jour de demandes depuis l’invasion russe, ce qui a permis de fournir 90.000 tonnes d’aide matérielle dans ce qui est devenu « l’opération la plus importante, la plus longue et la plus complexe jamais réalisée » par le mécanisme de protection civile.

Tout cela n’était pas prévu dans le budget pluriannuel de l’UE (2021-2027), qui ne réservait que 1,2 milliard d’euros sur sept ans à la protection civile. « Nous avons besoin d’environ 75 millions d’euros supplémentaires chaque année pour répondre aux catastrophes », selon M. Lenarcic. Si deux milliards d’euros ont été ajoutés dans le cadre du plan européen de relance post-covid, cet argent était principalement destiné à la réaction immédiate à la crise du covid et à une meilleure préparation à d’éventuelles nouvelles pandémies, y compris la constitution de stocks stratégiques d’équipements de protection. Le commissaire demande donc « une base financière plus solide » pour faire face aux catastrophes résultant de phénomènes météorologiques extrêmes.

« C’est toujours risqué de prédire le temps, mais si nous observons les tendances à long terme, il est clair que nous entrons dans une période où nous seront confrontés à davantage d’inondations, de saisons plus sèches, de vagues de chaleur plus longues et plus intenses, davantage de feux de forêts et de pénurie d’eau », selon le commissaire. Il constate que la saison des incendies de forêt commence déjà plus tôt et finit plus tard qu’avant, et que les feux ne se cantonnent plus à la région méditerranéenne mais aussi à l’Europe centrale et du nord. « Personne ne peut se croire à l’abri. »

Des mesures comme des zones inondables ou des digues peuvent atténuer l’impact des inondations, et la conscientisation du public aux incendies de forêt provoqués par la négligence doit s’accentuer, mais en fin de compte, la lutte contre le changement climatique est la meilleure prévention à long terme, selon M. Lenarcic. À l’heure actuelle, le Pacte vert de la Commission européenne est soumis à une pression politique croissante. « Bien sûr, la transition verte ne sera pas bon marché, mais si nous ne le faisons pas, le coût sera beaucoup plus élevé pour tout le monde », prévient le commissaire.