Nathalie De Swaef (Groen), échevine de la Mobilité à Jette: «On ne supprime pas des places de stationnement par plaisir»

À un an des élections communales, quel bilan tirez-vous de votre travail en matière de Mobilité ?

Nous avons beaucoup travaillé sur la sécurité routière. Si on veut que les gens aient le choix de leur mode de déplacement, c’est important que les piétons, les cyclistes mais aussi les automobilistes soient en sécurité. On collabore beaucoup avec la Région. L’année dernière, Jette était la championne en termes de dossiers introduits pour obtenir des subsides. Nous avons obtenu 950.000 euros de subsides. Aujourd’hui, on est en train de concrétiser ces dossiers. Par exemple, aux carrefours Huybreghts avec les rues du saule et Biernaux, nous avons décidé de rétrécir l’espace pour les voitures afin de diminuer la vitesse. On verdurise et on crée des traversées piétonnes. Un premier radar répressif va être installé rue Bonaventure. On va bientôt en avoir un deuxième ainsi que davantage d’afficheurs de vitesse. Nous avons aussi obtenu des subsides pour engager quelqu’un à mi-temps pour travailler sur tout ce qui concerne la sécurité aux abords des écoles. En juin, nous allons ouvrir une nouvelle rue scolaire au chemin des Moutons. Une deuxième est, ensuite, programmée pour l’école Jacques Brel.

de videos

Vous avez aussi beaucoup travaillé pour les cyclistes…