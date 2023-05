Des autocollants «REDFOX» partout dans Couvin: «Ce n’est pas en dégradant le mobilier communal qu’on se fait des amis»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis une quinzaine de jours, Thérèse constate de nombreux autocollants apposés « un peu partout dans Couvin ». Tous portent la mention « REDFOX » et brassent des messages politiques tels que « Tax the rich », « Free Palestine », ou encore « Solidarity with refugees ».

La Couvinoise nous a contactés via notre bouton « Alertez-nous » car elle trouve cela révoltant ! « Je ne sais pas ce qu’est ce mouvement, ça ne m’intéresse pas de le savoir. Il y en a au moins une centaine partout dans Couvin, surtout sur les panneaux routiers et l’éclairage public », s’énerve Thérèse.