Mélanie, de Beez, réagit à la libération de son ami Olivier Vandecasteele: «C’est grâce à nous en tant que Belges»

On a presque envie de la féliciter en l’appelant. On a l’impression, en toute humilité, d’être parvenus à un exploit, tous ensemble. Mélanie Gastellier, amie d’enfance d’Olivier Vandecasteele, a remué ciel et terre, depuis Beez où elle habite, pour faire libérer le travailleur humanitaire tournaisien. « C’est un soulagement pour tout le groupe qui s’est mobilisé depuis la mi-janvier sur Namur », réagit la Beezoise.

Tous les mercredis soirs, le groupe se réunissait pour mettre au point une veillée et d’autres actions pour manifester le soutien du peuple belge envers celui qui a été détenu en Iran durant 455 jours. « On n’a jamais arrêté, jusqu’à apprendre la bonne nouvelle vendredi », assure-t-elle.