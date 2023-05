Trois hommes agressent violemment celui qu’ils pensaient être le voleur dans leur voiture en Outremeuse

Ce lundi matin vers 5h30, trois hommes de 41, 49 et 52 ans quittent un bar à liège et retournent à pied pour reprendre leur voiture garée en Outremeuse. Arrivés devant la voiture, ils constatent qu’une vitre est brisée et qu’un homme est à l’intérieur ! Ils découvrent que plusieurs objets ont été volés dans le véhicule et appellent la police. En attendant l’arrivée de la police, les trois hommes rouent de coups celui qui s’était introduit dans le véhicule. Il est sérieusement blessé, transporté à l’hôpital et souffre d’une incapacité de travail de 14 jours.

Les trois hommes ont été interpellés et déférés au parquet de Liège ce lundi matin. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt pour les trois hommes dont un seul était déjà connu de la justice liégeoise. Et il s’est avéré que les caméras de surveillance ont indiqué que c’était une autre personne qui avait brisé la vitre de la voiture et qui y avait dérobé plusieurs objets avant de prendre la fuite. L’homme surpris dans la voiture n’était donc pas le voleur ! Il a vu la vitre brisée et s’est à son tour introduit dans le véhicule, espérant sans doute trouver encore quelque chose à dérober mais il a été pris en flagrant délit par les trois hommes.