3.000 personnes réunies au Gender Equality Festival à Courcelles durant tout ce week-end (photos et vidéo)

« Mes musiciens et moi sommes là pour oublier tout ce qui est négatif. C'est d'ailleurs le thème d'un nouveau single que nous allons interpréter en primeur et que vous découvrirez le 7 juin », lançait-il au public.

Plus de 1.000 personnes étaient présentes dimanche pour l'Urban Sunday. Et parmi les artistes : les Carolos Kevin et Philippe Cowens: « Nous avons rebaptisé notre duo « Cowens Brothers » en « Odara », en référence à Adara, une planète de la voie lactée. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir à nos premières amours, c'est-à-dire à une musique moins commerciale, plus underground », confient les deux frères.

Les frères Cowens. - JCH

Les spectateurs étaient à la fête. Parmi eux, on retrouvait Paolo Barone, un festivalier qui se fait appeler « Le Pasteur de Rockerill ». « »e suis là avant tout pour apporter du bonheur aux gens », soulignait cet habitant de Trazegnies.