Grosse frayeur durant la finale de « Danse avec les stars » en Suède: des militants écologistes surgissent sur le plateau, l’un d’eux violemment heurté par une caméra (vidéo)

La scène s’est déroulée en direct. On vous dévoile les images vues du public et à la télévision.

« Outch ! ». C’est ce qu’ont certainement dû se dire les spectateurs présents sur le plateau de la version suédoise de « Danse avec les stars », au passage de la championne de ski Charlotte Kalla et de son partenaire, le handballeur Tobias Karlsson. Alors, non, les deux sportifs n’ont pas glissé sur le parquet. En réalité, l’incident a touché un militant écologiste, venu manifester par surprise lors de l’enregistrement de l’émission, en compagnie de deux autres personnes. Cet homme tenait une banderole, tandis que l’une de ses comparses jetait de la poudre verte, et l’autre était présent pour filmer l’intervention.

de videos

Si les agents de sécurité de l’émission ont mis du temps à réagir avant de les écarter du plateau, une caméra a fait le boulot à leur place. Dirigé par une sorte de grue automatique, l’engin est venu heurter et légèrement propulser le militant qui tenait la banderole. Les danseurs, eux, ont continué leur performance comme si de rien n’était.