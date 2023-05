Un jeune homme de 21 ans tente d’écraser deux policiers à Heusden-Zolder lors de la célébration de la victoire d’Erdogan

« C’est arrivé dimanche soir vers 20 heures », indique Pieter Strauven du parquet du Limbourg à nos confrères de Het Laatste Nieuws. « Des policiers ont bouclé la Koolmijnlaan à Heusden-Zolder en raison de la foule à cause de la fête de la victoire d’Erdogan, lorsqu’une BMW est arrivée à grande vitesse ». Les deux policiers ont alors tenté de ralentir la voiture, dans laquelle se trouvait également un passager. « Le conducteur a alors accéléré et a roulé en direction des deux agents. Ceux-ci ont pu sauter en un rien de temps. »

La voiture a été interceptée plus tard dans la soirée, alors que le passager n’était plus présent dans le véhicule. Le conducteur, un jeune homme de 21 ans de Heusden-Zolder, a été arrêté et la voiture a été saisie.