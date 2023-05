Ils remportent 31.800€ à «Cache Cash» sur RTL: l’athlète Chloé Herbiet qui vit à Huy, peut rêver des J.O. de Paris 2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Clap deuxième pour le nouveau jeu de RTL TVi « Cache Cash ». Et pour cette nouvelle émission, Jean-Michel Zecca et son équipe se sont donc arrêtés en province de Luxembourg et plus précisément du côté de Marche-en-Famenne. Pour rappel, le principe du jeu consiste à retourner sa maison pour retrouver le plus possible d’argent des 100.000 euros dissimulés par les experts en cachettes que sont Javier, ex-participant à Koh-Lanta, Soledad, policière, mais aussi l’inventeur Michel Grenier. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les « Malherbe » s’en sont donné à cœur joie pour gagner. Alain n’a d’ailleurs pas hésité à détruire une toilette pour empocher des billets.